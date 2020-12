Policajti ho v cele bili do hlavy, vyšetrovanie potvrdilo policajnú brutalitu

Obvinenému policajtovi hrozí výpoveď a väzenie.

18. dec 2020 o 17:12 Mária Rusnáková

KOŠICE. Prípad, ktorý sa udial cez leto v centre metropole východu, inšpekcia konečne uzavrela. Jeho výsledok otriasol dôverou mnohých Slovákov vo verejne činný orgán, ktorého heslom je pomáhať a chrániť.

Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby totiž potvrdil zneužívanie právomoci jedného z policajtov a v uplynulých dňoch vzniesol obvinenie voči konkrétnej osobe.

Jakub T. (23), ktorý mal byť údajne napadnutý dvoma príslušníkmi Policajného zboru, čakal niekoľko mesiacov na výsledky vyšetrovania inšpekčnej služby.

Tá v priebehu minulého týždňa preukázala, že jeho vyjadrenia boli pravdivé a v tomto prípade bol práve obeťou on.

Zneužil svoju právomoc

„Po vykonaní požadovaných procesných úkonov, ako aj znaleckého skúmania vo veci poškodeného Jakuba T. bolo vyšetrovateľom Útvaru inšpekcie úradu inšpekčnej služby vznesené obvinenie príslušníkovi policajného zboru za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ublíženia na zdraví,“ informuje tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Celý incident sa odohral v júni tohto roku na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Jakub s partiou kamarátov čakal pred miestnym podnikom na taxík, keď sa pri nich mala zastaviť policajná hliadka, ktorá ich upozornila na údajné rušenie nočného pokoja.

Chytil ju pod krk

„Stáli sme vonku pred podnikom a čakali na taxík. Zrazu prišlo policajné auto, v ktorom sedeli dvaja policajti. Povedali nám, že rušíme nočný pokoj. To však nebola pravda, len sme tam stáli a rozprávali sme sa. Zrazu jeden z nich prišiel k mojej kamarátke a povedal jej, nech predloží občiansky preukaz. Na jej otázku „prečo?“ sa stalo niečo, čo nikto z nás nečakal,“ opisuje mladík nepríjemný zážitok z júna.

Strážca zákona mal údajne chytiť dievčinu pod krk a odvliecť k policajnému autu. Na to partia mladíkov hneď zareagovala.

„Opýtal som sa ich, prečo tak zaobchádzajú so ženou, veď sa ničím neprevinila. Prečo zneužívajú svoje postavenie. To, ako reagovali, bolo hrubé a násilnícke. Snažil som sa im vysvetliť, že takto sa to nerobí, no oni sa mi na to začali vyhrážať, či chcem skončiť v policajnej cele,“ uvádzal ďalej.

Po krátkej výmene názorov policajti obmedzili Jakuba na osobnej slobode a spútaného ho naložili do auta a previezli do budovy obvodného oddelenia PZ Košice-Staré Mesto na Pribinovej ulici.

Video - polícia zatýka Jakuba

„Nevedel som, prečo ma zatkli“

Tam ho v jednej z miestností mali dvaja príslušníci Policajného zboru fyzicky napadnúť. Ako on sám ešte v júni uviedol, policajti na neho zaútočili dvakrát.