Priehrada Ružín: Ľudia plávajú medzi odpadkami, zo znečistenia vinia Rómov

Situácia so znečistením Ružínskej priehrady je alarmujúca.

5. aug 2020 o 20:28 Mária Rusnáková

MARGECANY. Chladničky, množstvo plastových fliaš a komunálneho odpadu plávajú po hladine vodnej nádrže Ružín pri Košiciach. Opäť. Táto situácia sa každoročne opakuje no tento rok je podľa pravidelných návštevníkov oveľa horšia. Potvrdil to aj Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý vlani z vody vytiahol viac ako 250 ton smetia.

Nie len dovolenkári, ktorí túto žiadanú rekreačnú oblasť na východnom Slovensku navštevujú kvôli oddychu a zábave, ale aj rybári, ktorí na Ružínsku priehradu chodia kvôli masívnemu výskytu rýb, potvrdili katastrofálny stav vodnej nádrže.

Rybári lovia namiesto rýb odpad

„Rybárčeniu sa venujem viac ako desať rokov, pričom Ružínska vodná nádrž bola donedávna moja najobľúbenejšia oblasť. Nie len krásna scenéria, ale najmä výskyt rôznych druhov rýb, bolo pre mňa ako pre rybára neuveriteľnou výhodou. To čo sa s ňou však v posledných rokoch stalo je poľutovaniahodné. Zakaždým, keď nahodím udicu sám neviem, či vylovím kapra, sumca alebo plastovú fľašu či iný druh odpadu,“ hovorí skúsený dlhoročný rybár Martin Švihura.

Martin opisuje ako sa tony odpadu dostávajú do Ružínskej priehrady. Podľa neho majú najväčší podiel viny Rómovia z neďalekej osady. Ich štýl života je alarmujúci.

„Neviete si predstaviť, aké je pre niekoľkoročného rybára frustrujúce, prísť o svoju obľúbenú oblasť kvôli hlúposti ľudí. Najväčší podiel na tom podľa môjho názoru majú cigáni z rómskych osád okolitých obcí, ktorí všetok odpad len tak voľne vyhadzujú vonku do koryta, kde sa hromadí a po dažďoch všetok tento odpad splaví do vodnej nádrže. Chodím pravidelne okolo, sám som to videl na vlastné oči. A potom z Ružína miestni rybári lovia ryby a konzumujú ich, je to otrasné,“ rozhorčene konštatuje.

Z vody majú kožné problémy

Nebezpečenstvo predstavuje nie len konzumácia rýb z takejto vodnej nádrži, ale ohrození sú aj plavci, ktorí sa prídu rekreovať k vodnej nádrži počas letných prázdnin. Podľa Martina kvalita vody ohrozuje najmä deti.

„Sám som sa v tejto vode kúpal a potom som mal kožné zdravotné problémy. Nehovoriac o deťoch, ktoré tu chodia so svojimi rodičmi. Neuveriteľné ako si ľudia nevážia čo majú. Poznám dokonca aj niekoľkých rybárov či chatárov, ktorí sa voči životnému prostrediu chovajú tiež nezodpovedne, no každý máme vlastný rozum a svedomie. Ak to takto bude pokračovať ďalej, budeme naozaj loviť už len smetie a nie ryby,“ dodáva so smútkom Martin Š.

Situácia so znečistením Ružínskej priehrady je alarmujúca aj pre miestnych rekreantov. Martinove slová o kvalite vody nám potvrdil aj Dušan Sabol, ktorý danú lokalitu pravidelne navštevuje so svojou rodinou.

„Nebolo to takto stále, len poslednú dobu tu ten odpad stojí. Neviem, kde je problém, ale s manželkou máme obavy ísť sa okúpať do vody. Veď plávame medzi odpadkami. Každý víkend dúfame, že to tu už bude v poriadku, no potom príde sklamanie. Aj ona aj ja máme po každom kúpaní kožné problémy, preto sa tentokrát vode vyhýbame. Otázkou však ostáva, či sa tu vlastne oplatí prísť za takýchto podmienok,“ hovorí návštevník Ružína.

"Za všetko môžu cigáni"