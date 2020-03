Košičanka žijúca v Španielsku: Opatrenia urobili neskoro

Nikto však nepredpokladal takýto scenár.

26. mar 2020 o 18:34 Mária Rusnáková

KOŠICE, VALENCIA. Koronavírus spôsobil, že celý svet je v pohotovosti. Krajiny uzatvárajú hranice, nariaďujú karanténu, uzatvárajú školy, škôlky, nechodí sa ani do práce. Preplnené ázijské mestá sú už niekoľko dní ľudoprázdne. Denno denne vychádza niekoľko správ o stave šírenia vírusu, ale aj mnoho konšpiračných teórií.

My sme kontaktovali Ľudmilu Kostelníkovú (27), ktorá pochádza z dedinky pri Košiciach, avšak momentálne žije a pracuje v Španielsku, konkrétne v meste Valencia. Ľudmila hovorí, ako to v krajine, v ktorej sa počet obetí nového koronavírusu veľmi rýchlo zvyšuje, aktuálne vyzerá.

„Situácia eskalovala pomerne rýchlo, možno rýchlejšie, ako by ktokoľvek ešte pred pár dňami predpokladal. V provincii Valencia k dnešnému dňu, a teda k 25. marcu, evidujeme vyše 3200 potvrdených prípadov a toto číslo každým dňom rastie,“ hovorí Ľudmila.

Rovnako ako na Slovensku aj v Španielsku uzatvorili všetky zábavné a kultúrne centrá a podniky.

„Od soboty, 14.marca, máme vyhlásený stav núdze, hranice sú uzavreté, všetky reštaurácie, bary, kaviarne, kiná, divadlá, to všetko je od soboty zatvorené. Od pondelka, 16.marca, platí zákaz vychádzania. Opustiť príbytky môžeme len v prípade, že ideme do supermarketu, do lekárne, nemocnice alebo do práce (predavači, zdravotníci, atď.),“ pokračuje.

Väčšina Španielov si spočiatku neuvedomovala závažnosť situácie. Ľudmila opisuje začiatky šírenia koronavírusu v provincii Valencia.

„Spočiatku sme si z toho všetkého robili žarty, brali sme to ako problém Číny, ktorý sa nás netýka. Potom jedného dňa prišiel šéf Brit do práce a znepokojene povedal, tak, a už to máme aj v Británii, vážení. Nijak zvlášť sme však tomu nevenovali pozornosť,“ opisuje prvé momenty.

Vláda festival aj napriek vírusu povolila

V provincii Valencia žije päť miliónov ľudí, čo je porovnateľné so Slovenskom. V čase, keď bolo nahlásených už okolo 15-20 prípadov a jeden mŕtvy, nielenže neboli nariadené absolútne žiadne reštrikcie, ale dokonca pokračovali prípravy na najväčší španielsky festival, Las Fallas.

„Povrávali sme si, zrušia ho, nezrušia ho? Počas tohto festivalu je totiž na týždeň kompletne uzavreté centrum mesta a v uliciach sa deň a noc baví približne milión ľudí. Ulice sú plné tak, že sotva by ste prešli vôbec pešky. Napriek desiatkam prípadov radnica povolila každý deň od 1. do 10.marca, vždy o 14:00, špeciálny ohňostroj, "La Mascletà", kde bolo každý deň toľko ľudí na námestí ako u nás po Kuciakovej vražde. Ôsmeho marca som ešte v miestnych novinách čítala, ako sú hrdí na to, že nepanikária ako zvyšok Európy a že žiaden vírus nezastaví ich "lásku pre Fallas."

Dav ľudí čakajúcich na špeciálny ohňostroj počas dňa, La Mascletà, 1.marca 2020. V tom čase bolo v celom Španielsku potvrdených 84 prípadov COVID-19. (zdroj: EFE)

