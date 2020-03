Do nemocnice prišiel s preležaninami.Už sa z nej však nevrátil

Príčinou smrti vraj bolo vdýchnutie potravy do pľúc.

23. mar 2020 o 18:00 Mária Rusnáková

Zosnulý Marián C. so svojou dcérou Kristínou. (Zdroj: Kristína Crmanová)

ROŽŇAVA. Strašná tragédia sa stala na Gemeri rodine Crmanovej, ktorá v priebehu niekoľkých hodín prišla o milovaného manžela a otca. Zrakovo postihnutý Marián C. († 63) bol hospitalizovaný na chirurgickom oddelení v rožňavskej nemocnici kvôli preležaninám (dekubitom, ako sa uvádza v lekárskej správe), pričom deň nato zomrel na príčinu, ktorú nikto z rodiny neočakával – na aspiráciu potravy do pľúc.

Pred samotnou hospitalizáciou v rožňavskej nemocnici išiel Marián C. do Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci, kde bol umiestnený kvôli krátkodobým halucináciám a nastaveniu vhodných psychiatrických liekov. Tam mu podľa slov jeho dcéry Kristíny Crmanovej (24), ktorá pracuje ako zdravotná sestra, vznikli spomínané preležaniny.

„Otec nastúpil do liečebne orientovaný a plne mobilný. Moja mama sa pravidelne o jeho zdravotnom stave telefonicky informovala. Koncom novembra sme ho v liečebni s blízkou rodinou boli navštíviť. Bol očividne omámený liekmi a mal na sebe plienky,“ hovorí zničená dcéra.

Podľa jej slov sa otcov zdravotný stav počas pobytu v psychiatrickej liečebni postupne zhoršoval.

„Otec sedel v kresle, kde sa ho osoba z personálu snažila zobudiť. Po zobudení bol dezorientovaný v čase aj v priestore. Na mamine a moje otázky nevedel adekvátne odpovedať. Mal obviazané nohy. Pýtali sme sa personálu, prečo má nohy obviazané. Odpovedali, že má dekubity,“ pokračuje Kristína C.

Náhle zhoršenie zdravotného stavu Mariána C. si nevie vysvetliť ani jeho manželka Marta (59), ktorá je tiež nevidiaca.

„Do liečebne išiel po vlastných nohách a v dobrom stave, no na začiatku decembra už aj s preležaninami ho museli súrne preložiť do rožňavskej nemocnice, kde sa na druhý deň udusil pri jedení a zomrel,“ so smútkom vraví jeho nevidiaca manželka.

Aj keď k úmrtiu došlo ešte v decembri, rodina sa z nečakanej straty nevie spamätať.

„Hoci aj on bol nevidiaci, mohol ešte žiť. Neviem sa s tým vyrovnať. Nie je normálne, že manžela za pár týždňov doslova zničili. Myslela som si, že ho dajú do takého stavu, aby sme ďalej spolu riadne fungovali ako rodina, no opak sa stal pravdou,“ dodáva nešťastná vdova.

Rodina liečebni neverí

Podľa riaditeľa Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci Pavla Džodla bola vzhľadom na zdravotný stav pacienta starostlivosť adekvátna.