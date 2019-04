Dopravná nehoda pri Vidovej si vyžiadala jeden ľudský život

Vodič osobného auta prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladiakom.

16. apr 2019 o 15:47 Jakub Bobovič

ROŽŇAVA. Dnes v dopoludňajších hodinách došlo v katastri obce Vidová v Rožňavskom okrese k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život.

Nehodu pravdepodobne spôsobila únava

„Vodič (69) z okresu Bratislava viedol osobné motorové vozidlo v smere od obce Plešivec do mesta Rožňava, pričom s vozidlom pravdepodobne z dôvodu únavy plynule prešiel do protismeru a narazil do oproti idúceho nákladného vozidla, informovala nás krajská policajná hovorkyňa Jana Mesárová.

Pri nehode sa ľahko zranil aj vodič nákladného vozidla, zatiaľ čo vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol.

Polícia nehodu zdokumentovala a začala jej vyšetrovanie.

„V tejto súvislosti vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva v Rožňave začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, jej presná príčina a miera zavinenia jednotlivých účastníkov, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy," uzavrela Mesárová.