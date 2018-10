Dve nehody po šmyku v Košickom kraji

Polícia radí

Ak ste vodič, zachovajte si primeraný odstup od vozidla jazdiaceho pred vami. Mokrá vozovka či napadané lístie môže byť pri brzdení zradné,Jazdite opatrne a primeranou rýchlosťou najmä vtedy, ak je hmla. Vozovka býva v takých chvíľach mokrá a klzká, a brzdná dráha vášho vozidla sa tým automaticky predlžuje,Za volantom predvídajte, najmä na cestách v obciach zvýšte pozornosť na chodcov, predovšetkým na starších ľudí. Tmavé oblečenie a skoršie stmievanie kráčajú bok po boku k nešťastiu,Nezabúdajte na bezpečnostné pásy a vyžadujte to aj od svojich spolujazdcov, malé deti patria bezpodmienečne do autosedačky!Najmä ráno a večer, kedy je viditeľnosť, ale často i pozornosť vodičov znížená, je zvýšené aj riziko stretu so zverou, preto zvýšte pozornosť.